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"Боимся монстров под кроватью": Супрун потроллила ситуацию в Новых Санжарах

21 февраля 2020, 17:31

Министр сравнила украинцев с детьми, которые не могут справиться со своими страхами.

Супрун
Супрун традиционно не оставила резонансную ситуацию без комментария / УНИАН

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала в соцсети пост о детских фобиях, поясняя, как родители могут помочь пугливым малышам справиться со своими страхами.

"Прежде всего, важно понять ее чувства и не ругать за то, что она не хочет спать или за ее "ненастоящие" страхи. Для ребенка этот страх очень даже реальный и стоит воспринимать его всерьез. Вместо того, чтобы просто говорить: "Не бойся, там никого нет", лучше говорить: "Я знаю, что ты боишься и почему". Это дает понимание ребенку, что пугаться - это нормально, и не обвиняет ее в таком поведении", - написала она в Facebook.

По словам Супрун, для борьбы со страхами нужно выполнять ряд рекомендаций, но, в первую очередь, ребенку важно понимание и поддержка. Она добавила, что различным фобиям подвержены не только дети, но и многие взрослые.

"Часто взрослые нуждаются в таком же подходе, как и дети, только с другими "монстрами под кроватью", - написала экс-чиновница.

В комментариях пользователи отметили, что пост бывшего министра похож на троллинг в связи с произошедшими накануне событиями в Новых Санжарах, жители которых испугались коронавируса.

"Параллель в голове: дети, люди с Уханя вернулись здоровы! Здоровы! Без признаков ОРВИ. Монстра под кроватью нет!", "А я чего-то сразу о Новых Санжарах подумала ... Странные такие ассоциации", "Читала и ждала, когда объединятся эти темы в тексте. И таки да. Очень тонко и деликатно", "А я вот о Санжарах сразу подумала. Для необразованных людей коронавирус типа бабайки. Может им просто доходчиво объяснить нужно?", "Очень вовремя и в точку, но для интеллектуальной аудитории. Руководство страны не входит в эту группу", - написала интернет-публика.

Напомним, накануне в Новых Санжарах местные жители активно протестовали против прибытия в Медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины и иностранцев. Протесты ознаменовались стычками с полицией и бросками в автобусы, на которых их везли, камни.

Позднее Александра Волкова, одна из эвакуированных, показала пользователям Сети полученный номер. Девушка рассказали, что душ "бьется током", а входную дверь закрыть в комнате невозможно, поскольку замок сломан.

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