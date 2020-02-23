В Дании умер создатель легендарного Lego-человечка

Умер дизайнер желтого человечка Lego

В Дании в возрасте 78 лет скончался дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен, который изобрел желтую фигурку человека для Lego.

"В среду 19 февраля бывший главный дизайнер LEGO и создатель мини-игры LEGO Йенс Нигард Кнудсен скончался, ему было 78 лет", - говорится в сообщении дизайнера Lego Марк Джона Стаффорда в Twitter.

Как добавил Стаффорд, Кнудсен "оставил любящую жену, троих детей, двух внуков и более восьми миллиардов маленьких пластиковых людей".

Также от смерти легендарного дизайнера игрушек написал нынешний главный дизайнер Lego Мэттью Эштон, поблагодарив умершего за создание фигурки: "Хотя я никогда не встречал Йенса, то, что он создал, сыграло огромную роль в моем детстве, а также многих других миллионов детей по всему миру".

Отметим, Кнудсен работал в LEGO с 1968 года. За 10 лет он создал желтую фигурку человека с подвижными руками и ногами. В 1978 году Кнудсен представил первую фигурку Lego Minifigure - полицейского. Дизайнер настаивал, чтобы фигурки были гендерно-нейтральными. В 2000 году Кнудсен вышел на пенсию.

Ранее Главред писал, что в Нью-Йорке от сердечного приступа ушел из жизни легендарный американский режиссер Стэнли Донен. Как сообщал The Chicago Tribune со ссылкой на информацию от его сына Марка Донена, 94-летний киноартист умер вследствие проблем с сердцем.

Также напомним, в феврале прошлого года стало известно, что легендарный дизайнер, креативный директор Chanel, фотограф и критик моды Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет.