В США умер король голливудских мюзиклов

Умер режиссер Поющих под дождем / Фото: kinopoisk.ru

В Нью-Йорке от сердечного приступа ушел из жизни легендарный американский режиссер Стэнли Донен.

Как сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на информацию от его сына Марка Донена, 94-летний киноартист умер вследствие проблем с сердцем.

Как известно, Донен родился в 1924 году в еврейской семье. В возрасте 16 лет он дебютировал как танцор в знаменитом мюзикле Пол Джоуи. В 1950-х он сам поставил ряд успешных мюзиклов, включая Королевскую свадьбу и Поющих под дождем. За последний он получил Оскара и Золотой глобус.

Донен был одним из самых успешных американских музыкальных режиссеров, поэтому его часто называли королем голливудских мюзиклов.

"Это было просто замечательно", - сказал режиссер другому биографу Джозефу Эндрю Касперу. "И моя жизнь не была чудесной".

Напомним, тело легендарного дизайнера, креативного директора Chanel, фотографа и критика моды Карла Лагерфельда, который скончался в возрасте 85 лет, кремировали в городе Нантер под Парижем.