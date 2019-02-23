Карла Лагерфельда кремировали: церемония прощания состоялась под Парижем

Лагерфельд был кремирован недалеко от Парижа / https://www.instagram.com/karllagerfeld/

Тело легендарного дизайнера, креативного директора Chanel, фотографа и критика моды Карла Лагерфельда, который скончался в возрасте 85 лет, кремировали в городе Нантер под Парижем.

Церемонию посетили родственники и друзья умершего, в том числе, и Вирджиния Виар, которая сменила кутюрье на посту креативного директора дома моды Chanel, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также принцесса Монако Каролина, передает Deutsche Welle.

Отметим, что знаменитый дизайнер завещал не устраивать больших траурных церемоний, завещал кремировать его, и развеять его вместе с прахом его матери и его давнего сожителя Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году.

"У меня не будет похорон. Я попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах смешали с прахом моей мамы…и кошки, если она умрет раньше меня", - говорил кутюрье.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался утром 19 февраля на 86 году жизни. По данным СМИ, кутюрье скончался из-за рака поджелудочной железы. Лагерфельд просил, чтобы его тело не похоронили, а кремировали.

Ранее СМИ узнали, почему Карл Лагерфельд любил перчатки.