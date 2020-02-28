В центре Парижа произошел пожар около железнодорожного вокзала

Пылает вокзал Парижа / Фото: скриншот

В центре Парижа 28 февраля случился пожар на центральном железнодорожном вокзале.

В YouTube появилось видео, на котором можно рассмотреть масштабное возгорание.

Люди собрались у здания вокзала и смотрят на гигантские клубы дыма, устремившиеся вверх на десятки метров.

В полиции подтвердили, что железнодорожный вокзал Парижа Гар-де-Лион был эвакуирован после крупного пожара.

Как сообщают французские СМИ, виновниками пожара стала группа митингующих, которые выразили свое несогласие с концертом конголезской певицы Фалли Ипупы. Они якобы жгли транспортные средства около вокзала. Однако правоохранители сначала данную версию не подтвердили.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, однако у спасателей начались столкновения с протестующими, которые протестовали против тушения огня. Территорию около вокзала окутал густой и едкий дым.

Полиция района Берси сообщила, что неизвестные мужчины, которые пришли на концерт в AccorHotels Arena, подожгли автомобили, расположенные у тротуара.

"Огонь имеет криминальное происхождение и является результатом "недопустимых злоупотреблений, совершаемых на полях концерта", – сказано в сообщении полиции в Twitter.

Напомним, около семи вечера 15 апреля вспыхнул масштабный пожар в старинном здании собора Парижской Богоматери. Всего за часа на глазах жителей города и туристов обрушилась крыша собора и шпиль.

Через час после начала пожара французские пожарные сообщили, что возгорание, по предварительным данным, могло быть как-то связано с реставрационными работами, которые начали в храме в апреле. Вокруг собора возвели строительные леса, пламя вспыхнуло в задней части кровли и быстро распространилось по крыше.