"Проголосуют, как из ружья": экс-полковник ФСБ рассказал о новом плане Путина

Владимир Путин / УНИАН

Цель изменений в Конституцию России состоит в том, чтобы увековечить власть нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков, который ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский стал в России популярнее Путина.

После всероссийского голосования относительно поправок в Конституцию, которое запланировано на 12 апреля, последует следующий этап – Путин продолжит президентский срок еще на 6 лет по умолчанию, считает Гудков.

"На референдум должно прийти 50-70% людей и проголосовать, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну, все отлично, пипл схавал, давайте теперь второй этап конституционной реформы. Назовите меня верховным правителем, а в условиях переходного периода и вражеского окружения президентский срок может быть продлен еще на 6 лет. А дальше - как понравится. То есть цель изменений в Конституцию – увековечить власть Путина", – заявил Гудков в интервью Обозревателю.

При этом бывший полковник ФСБ считает, что россияне уже смирились с новыми изменениями.

"Протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все, вплоть до пожизненной власти. Кремль каким-то кривым путем хочет изменить некоторые части Конституции, а послушная раболепская Дума все это утвердит. Хотя не прописано ни одного законного основания, не проработан ни один нормативный акт – какая-то абракадабра", – отметил политик.

Читайте такжеПоявились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалилсяНапомним, российский политолог Леонид Радзиховский считает, что президент России Владимир Путин точно больше не будет баллотироваться на выборах президента и может покинуть свой пост раньше 2024 года. При этом уходить из власти Путин не собирается.

Эксперт предполагает, что нынешний российский лидер создаст для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями. Эта должность позволит Путину сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами.

"Эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место", – считает эксперт.