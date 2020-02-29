УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Проголосуют, как из ружья": экс-полковник ФСБ рассказал о новом плане Путина

29 февраля 2020, 10:29

Геннадий Гудков считает, что россияне уже смирились.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Цель изменений в Конституцию России состоит в том, чтобы увековечить власть нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Такое мнение высказал оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков, который ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский стал в России популярнее Путина.

После всероссийского голосования относительно поправок в Конституцию, которое запланировано на 12 апреля, последует следующий этап – Путин продолжит президентский срок еще на 6 лет по умолчанию, считает Гудков.

"На референдум должно прийти 50-70% людей и проголосовать, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну, все отлично, пипл схавал, давайте теперь второй этап конституционной реформы. Назовите меня верховным правителем, а в условиях переходного периода и вражеского окружения президентский срок может быть продлен еще на 6 лет. А дальше - как понравится. То есть цель изменений в Конституцию – увековечить власть Путина", – заявил Гудков в интервью Обозревателю.

При этом бывший полковник ФСБ считает, что россияне уже смирились с новыми изменениями.

"Протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все, вплоть до пожизненной власти. Кремль каким-то кривым путем хочет изменить некоторые части Конституции, а послушная раболепская Дума все это утвердит. Хотя не прописано ни одного законного основания, не проработан ни один нормативный акт – какая-то абракадабра", – отметил политик.

Читайте такжеПоявились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалилсяНапомним, российский политолог Леонид Радзиховский считает, что президент России Владимир Путин точно больше не будет баллотироваться на выборах президента и может покинуть свой пост раньше 2024 года. При этом уходить из власти Путин не собирается

Эксперт предполагает, что нынешний российский лидер создаст для себя пожизненную представительскую должность в Госсовете с большими полномочиями. Эта должность позволит Путину сохранить все привилегии и возможность встречаться с мировыми лидерами.

"Эта должность или означает реальную власть в стране, или это просто почетное представительское место", – считает эксперт.

Владимир Путин новости России Конституция России
Сейчас вы просматриваете новость «"Проголосуют, как из ружья": экс-полковник ФСБ рассказал о новом плане Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:30
Крым вернется в Украину: депутат от Слуги народа заинтриговала громким заявлением
10:29
"Проголосуют, как из ружья": экс-полковник ФСБ рассказал о новом плане Путина
10:07
Война России и Турции: какую выгоду может извлечь Украина мнение
09:51
Коронавирус проник в еще одну страну
09:41
Миссия МВФ в Украине: в Фонде заявили о прогрессе в переговорах Видео
09:12
"Говорить не о чем": Пристайко оценил перспективу обмена послами с РФ
09:08
Ошибки и хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет
09:04
Россия начинает съезжать с темы: Пристайко рассказал о новом нормандском саммите
08:29
Сирийский серпентарий: чем закончится турецко-сирийское противостояние мнение
08:28
Хищный китайский вирус убил 2920 человек, число зараженных зашкаливает
07:54
Попытка надавить на Европу: Турция открыла границы для беженцев
07:24
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
07:15
"Лизнуть бы": Дорофеева задрала юбку и показала что между ног
06:51
Четыре лузера: астролог назвал самые неудачливые знаки Зодиака в марте
06:33
Тест на прочность: рассорятся ли Эрдоган и Путин из-за Сирии мнение
06:08
Мода 2020 – названы самые модные цвета в одежде на весну и лето: фото Фото
05:46
День рождения раз в четыре года: астролог раскрыл секрет родившихся 29 февраля
05:10
Как есть куриные яйца, чтобы быстро худеть: 4 вкусных способа
05:05
Женские стрижки для квадратного лица – самые модные прически 2020: фото Фото
04:40
Зі святом весни – чудово-зелені привітання з першим днем весни
04:27
Сокрушительный дефолт: эксперт рассказал о худшем сценарии для Украины
03:50
Скорый залет: медики рассказали, сколько нужно секса для зачатия ребенка
03:04
"Попа Насти всем подарит страсти": DJ NANA показала сочный "мегаорех"
02:23
"Неолиберальная хе*ня": эксперты устроили грызню в прямом эфире Видео
01:38
Как защититься от коронавируса: эксперт рассказал, кому нужно носить маски
00:56
Кружок "Умелые руки": ученые опровергли популярные мифы о мастурбации Видео
00:22
Муж российского блогера умер после вечеринки в бане с сухим льдом
00:18
Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки
00:01
"Классный парень": Тартак нашел замену Положинскому
00:01
29 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Касьянов день Видео
28 февраля, пятница
23:55
Диетолог перечислила способы сохранения долгой молодости
23:28
Гончарук уходит с поста премьера из-за усталости и злости – СМИ Видео
23:27
"Готовы работать ночью": нардеп поведал, что не устраивает в работе Кабмина
22:52
"Жрем дешевое виски, а коронавируса боимся": Комаровский высказался о панике Видео
22:24
В России после сообщения о гибели в бане блогер позвонила из реанимации
22:18
Секс-Робин Гуды: в Сеть выложили терабайты халявного порно с OnlyFans
22:10
"Не замараны в убийствах": МИД шокировал "компромиссом" по Донбассу
21:21
"Треть людей погибнет": священник рассказал, как спастись от коронавируса Видео
21:12
Стало известно, когда разблокируют украинские телеканалы Видео
21:08
Кадры и иноземные солдаты: зачем Зеленский созвал депутатов на ночь глядя
20:56
Самый страшный день високосного года: что нельзя делать 29 февраля Видео
20:48
"Готовность есть": Пристайко заговорил об отставке
20:35
Путин vs Эрдоган: кто кого переиграет мнение
20:25
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Видео
20:04
Жуткий коронавирус: Скалецкая рассказала, как будут проверять украинцев Видео
19:43
В центре Парижа произошел пожар около железнодорожного вокзала Видео
19:43
Феминистки MeToo добились удаления ключевого персонажа из Мулан
19:33
Главу Черновицкого облсовета суд отстранил от должности
19:26
"Путин ху*ло": Супрун шокировала способом борьбы с коронавирусом
19:24
Андей Хлывнюк расстался с женой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять