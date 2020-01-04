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"Путин выгорел": в России Зеленский стал популярнее главы Кремля

4 января 2020, 09:34

Путин не знает, что делать с Россией и для России, отметил Гудков.

Зеленский,Путин
В России Зеленский стал популярнее Путина / Reuters

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который ранее рассказал об эволюции "Крымнаша" в России, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал в России популярнее Владимира Путина.

При этом Гудков уточнил, что россияне от "вечного президента" устали.

"Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел", - отметил Гудков.

По словам Гудкова, будущего у путинизма нет, так как интернет Путина терпеть не может.

"Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране… главная задача - отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит", - обратил внимание политик.

Также гудков раскритиковал экономику России.

"Беспомощность режима одолеть проблемы экономики подтвердил и кремлевский пресс-секретарь г-н Песков, заявивший: "Главный успех уходящего года - остановка тенденции к снижению уровня благосостояния граждан". То есть остановлено не само СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ граждан, а речь идет о некой ТЕНДЕНЦИИ, которую якобы удалось не обратить вспять, а лишь ОСТАНОВИТЬ", - возмутился российский оппозиционер на своей странице в Фейсбуке. 

В комментариях под сообщение Гудкова высказались россияне, некоторые считают, что Путин банально "эмоционально выгорел".

"На самом деле, вся эта история с лайками/дизлайками немного не такая, как кажется. Насколько могу судить по своему окружению, за последние ~5лет все действительно устали от путина. Вот только теперь они хотят сталина - чтобы всю остальную территорию союза им вернули, чтобы худсоветы и не надо было думать что смотреть по тв, чтобы спекулянтов расстреляли, чтобы врагов народа заигравшихся в демократию посадили, etc", - пишет Снапкин Владимир.

"Синдром эмоционального выгорания на работе" признан ВОЗ заболеванием и включён в международный классификатор болезней (МГБ-11). Синдром сопровождается чувством безразличия. Вполне понятная история", - добавила Татьяна Хилко.

"Я сегодня в записи слушала новогоднее обращение Зеленского.. Умывалась слезами..", - рассказала Наталия Ершова.


Читайте также"Без сказочных обещаний и лапши на уши": новогоднее поздравление Зеленского назвали "лучшим за всю историю"Напомним, ранее сообщалось, некоторые российские каналы вынуждены были отключить возможность лайкать под новогодним обращением президента России Владимира Путина, поскольку количество дизлайков стремительно росло.

Под видео на ряде телеканалов кнопки "нравится" и "не нравится" активны, но счетчик не работает. Также отключены комментарии, поскольку было большое количество негативных откликов и с нецензурной лексикой.

Владимир Зеленский Гудков Владимир Путин новости России
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