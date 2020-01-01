Новогоднее поздравление Путина засыпали дизлайками

Поздравление Путина вызвало у публики негатив / Reuters

Некоторые российские каналы вынуждены были отключить возможность лайкать под новогодним обращением президента России Владимира Путина, поскольку количество дизлайков стремительно росло.

Под видео на ряде телеканалов кнопки "нравится" и "не нравится" активны, но счетчик не работает. Также отключены комментарии, поскольку было большое количество негативных откликов и с нецензурной лексикой.

Некоторые телеканалы лайки не отключили, как, например, RT, НТВ или Sputnik. Однако под их видео стремительно накручиваются лайки, поэтому разница особо не заметна.

Напомним, президент России Владимир Путин в традиционном обращении по итогам года поздравил сограждан с Новым годом, а также упомянул о важности празднования 75-летия Великой победы.

Накануне Нового года президент Владимир Зеленский снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ранее сообщалось, поздравления с наступающим Новым годом 2020 и по случаю Рождества уже отправил мировым лидерам глава России Владимир Путин, не упомянув в них Зеленского.