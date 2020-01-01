Новогоднее поздравление Путина засыпали дизлайками

Пользователи Сети массового отмечают, что им "не нравится" новогоднее обращение российского лидера.
Некоторые российские каналы вынуждены были отключить возможность лайкать под новогодним обращением президента России Владимира Путина, поскольку количество дизлайков стремительно росло.
Под видео на ряде телеканалов кнопки "нравится" и "не нравится" активны, но счетчик не работает. Также отключены комментарии, поскольку было большое количество негативных откликов и с нецензурной лексикой.
Некоторые телеканалы лайки не отключили, как, например, RT, НТВ или Sputnik. Однако под их видео стремительно накручиваются лайки, поэтому разница особо не заметна.
Напомним, президент России Владимир Путин в традиционном обращении по итогам года поздравил сограждан с Новым годом, а также упомянул о важности празднования 75-летия Великой победы.
Накануне Нового года президент Владимир Зеленский снова поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как ранее сообщалось, поздравления с наступающим Новым годом 2020 и по случаю Рождества уже отправил мировым лидерам глава России Владимир Путин, не упомянув в них Зеленского.