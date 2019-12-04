Оппозиционер рассказал об эволюции "Крымнаша" в России

В России "Крымнаш" больше не работает, поделился оппозиционер / УНИАН

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков утверждает, что в РФ эйфория от захвата Крыма не просто сходит - "Крымнаш" теперь не работает.

В России экспансия волнует небольшое количество людей, рассказал оппозиционер в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, жители страны хотят хорошей жизни.

"Даже в 16-м году на меня серьезно наезжали из-за того, что не проголосовал за аннексию Крыма, но уже в этом году я свободно говорил про то, что с Крымом Россия нарушила международное право и получила кучу санкций…", - заявил он.

Политик утверждает, что в 2019-м его высказывания люди уже нормально воспринимал, и мало кого волнует "крымская" тема.

"Вообще мало кого волнует какая-то экспансия. Все хотят жить хорошо, никто не хочет никаких рисков. Эйфория "Крымнаш" не то, что сходит, она уже не работает", - утверждает Гудков.

Ранее заместитель постоянного представителя президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Тамила Ташева говорила, что в возвращении Крыма под контроль Киева не последнюю роль играет ситуация в России.