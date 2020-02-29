Пьяный и в форме прокурора: в РФ украинец погорел на "липовых" документах ФСБ

Правоохранители РФ / Фото dp.ru

Российские правоохранители задержали в Санкт-Петербурге пьяного гражданина Украины с поддельным удостоверением майора городского управления Федеральной службы безопасности России. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 29 февраля.

По данным РЕН ТВ, сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого находился мужчина в форме прокурора.

Отмечается, что украинец показал удостоверение, оформленное на другое имя, но с фотографией задержанного. Кроме того, в BMW X5 нашли пистолет, оформленный на имя владельца удостоверения.

После проверки оказалось, что номера автомобиля числятся в архиве с 2006 года. В отношении задержанного был составлен административный протокол по нескольким статьям КоАП РФ, среди которых управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и незаконное ношение формы.

Как ранее сообщал Главред, в России задержаны четверо украинцев по подозрению в сбыте наркотиков.