В России задержали четверых украинцев: первые детали

В России задержаны четверо украинцев / фото: timeszp.co

В России задержаны четверо украинцев по подозрению в сбыте наркотиков, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Задержанные украинцы находятся в следственных изоляторах Владимирской области, рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Российская сторона официально подтвердила нашему посольству в РФ факт задержания четырех граждан Украины в связи с возбуждением Следственным управлением МВД РФ во Владимирской области уголовного дела по статье "Осуществление покушения на сбыт наркотических средств" Уголовного кодекса РФ. В настоящее время задержанные находятся в следственных изоляторах Владимирской области", - подчеркнул официальный представитель МИД Украины.

Он добавил, что посольство Украины направило в МИД России ноту о предоставлении дополнительной информации по этому делу, передает УНИАН.

Читайте такжеЗахват украинского корабля: у Зеленского отреагировали на действия ФСБНапомним, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Запорожской области. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе досмотра плавсредства было выявлено более 290 экземпляров камбалы и незаконное орудие лова - ставные сети.

Подконтрольный российским оккупантам так называемый "Керченский городской суд" арестовал четырех украинцев на 10 суток.

Впоследствии украинские рыбакии были освобождены.