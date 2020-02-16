Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков

Максим Терехов с семьей / Facebook/Павел Терехов

Так называемый Керченский городской суд решил арестовать задержанных российскими силовиками в Азовском море украинских рыбаков. Так, четверо граждан Украины арестованы на 10 суток.

Отмечается, что украинцев задержали за "незаконный вылов рыбы".

"Задержанные накануне сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Крыму в Азовском море, признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 4 статьи 19.3 КоАП России ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). Им назначен административный арест на 10 суток", – говорится в сообщении пресс-службы "Погрануправления ФСБ по Крыму".

Стоит отметить, что в Азовском море задержали жителей села Райнивка Запорожской области - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркежи и Максим Терехов.

Как ранее сообщал Главред, ФСБ РФ обнародовала фрагмент допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков.