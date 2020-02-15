ФСБ показала допрос задержанных в Азовском море украинских рыбаков

Капитан катера признал, что незаконно ловил рыбу / Фото: скриншот

Федеральная служба безопасности России обнародовала фрагмент допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков.

В ролике, обнародованном в YouTube, капитан катера объяснил, когда и с какой целью они вышли в море.

"По документам, собственник - человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, - ред.) составом четыре человека", - заявил на допросе украинский рыбак.

Мужчине сообщили, что его обвиняют в браконьерстве, поскольку рыбу, которую обнаружили на катере, нельзя ловить сетями.

Капитан сознался, что они ловили камбалу сетями и знали о том, что данные действия запрещены законодательством и предусматривают ответственность.

Как ранее сообщалось, по факту захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Крыму" украинского судна с четырьмя людьми на борту в Азовском море прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство.

Напомним, 15 февраля российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма захватили украинское маломерное судно з четырьмя рыбаками на борту.