Россия захватила судно с украинцами в Азовском море: первые подробности

Захвеченное судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи. / ru.wikipedia.org

В западной части Азовского моря силами погрануправления ФСБ России захвачено судно с четырьмя гражданами Украины. Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи.

Как говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства, капитан судна якобы не выполнил требование об остановке и "предпринял попытку скрыться".

Российские силовики также произвели обыски на захваченном судне, где, по их словам, якобы выявили более 290 экземпляров камбалы-калкана, а сети.

В погрануправлении ФСБ РФ добавили, что судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у захваченных моряков отсутствовали.

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Напомним, в конце ноября 2019 года Украина и Россия согласовали проект протокола о распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.