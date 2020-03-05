Уханьский вирус снова атакует: хворь зафиксировали в еще одной стране

Коронавирус зафиксирован на территории Республики Сербской / med-practic.com

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, которую подхватили уже более 95 тысяч человек, подтвердили в Боснии и Герцеговине.

До этого момента в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. При этом 259 человек находятся под медицинским или эпидемиологическим надзором в качестве меры предосторожности, передает боснийское издание Klix.ba.

Первый подтвержденный случай заболевания зафиксирован на территории Республики Сербской. Пока что не сообщается ни пол инфицированного, ни обстоятельства, при которых он заразился. Детальную информацию министр здравоохранения Республики Сербской обещает предоставить позже.

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Напомним, в Украине зафиксировали еще два случая подозрения на заражение опасным китайским вирусом covid-19. В частности, 5 марта в Черновицкой области двух наших соотечественников госпитализировали в инфекционное отделение, накануне они путешествовали по Италии.

Как сообщал Главред, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг прогнозирует, что коронавирус COVID-19 может ударить с новой силой. По его словам, в Китае может начаться вторая волна эпидемии. Кроме того, по его словам, в ближайшие недели коронавирус может просочиться еще в ряд стран. При этом, если не будут приняты эффективные меры контроля, после второго месяца речь может идти уже о 10 тысячах случаев заражения, начнут появляться летальные исходы, число которых к концу второго месяца может достичь 20-30.