Путин признался, чего боится больше всего на свете

Путин назвал свой главный страх / УНИАН

Российский лидер Владимир Путин признался, чего боится больше всего.

Главный страх Путина, по его же собственным словам, – это спровоцировать разрешение России. Такое заявление он сделал во время сегодняшней поездки в Иваново.

"Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет разрушать страну, – вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать", – поделился Путин.

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Напомним, эксперт пояснил, почему Путин не может всерьез угрожать Украине. Аналитик полагает, что у российского лидера нет для масштабной операции достаточных ресурсов.