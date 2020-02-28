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Эксперт пояснил, почему Путин не может всерьез угрожать Украине

28 февраля 2020, 00:51

Аналитик полагает, что у российского лидера нет для масштабной операции достаточных ресурсов.

Путин
Путин не готов воевать / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент России Владимир Путин готов сейчас вести диалог относительно возвращения в состав Украины самопровозглашенных республик "ЛДНР", однако вопрос Крыма для него давно закрыт.

"Крым – это исключено (Путин не готов к компромиссу по Крыму, — ред.). Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина", - цитирует Орешкина InfoResist.

По словам политолога, глава Кремля готов проявить гибкость в вопросе оккупированных территорий Донбасса.

"А вот Донбасс можно обсуждать бесконечно и безрезультатно. Войска оттуда Путин вывести не может, не хочет и вряд ли это сделает. Но поговорить о выводе может, согласовать какие-то дорожные карты может, а потом возложить ответственность за невыполнение на Зеленского или на украинскую сторону тоже может", – отмечает эксперт.

Орешкин полагает, что Путин готов уступать, поскольку не готов к полномасштабной войне по причине отсутствия ресурсов.

"Он знает, что если сейчас начнет какую-то очередную фазу горячей войны, то к этому готовы в Украине, к этому готов Запад, это уже не будет неожиданностью. Путин уже не может всерьез угрожать Украине. То есть никакая крупная военная операция сейчас немыслима, потому что немедленно Запад отреагирует предоставлением летальных видов оружия и так далее. Путин даже боится сейчас на Беларусь наехать. Опять же, потому что к этому готовы", – заявил политолог.

Напомним, российский политолог и публицист Леонид Радзиховский полагает, что РФ после ухода президента Владимира Путина не развалится и останется такой же самой страной.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил, что пока Владимир Путин находится у власти в РФ, он не вернет Крым, поскольку такой шаг стал бы крушением всей его деятельности. Эксперт полагает, что президент может гордиться только захватом полуострова.

Дмитрий Орешкин Владимир Путин новости России новости Донбасса новости Украины
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