"Громче фамилию называть": дочь прихвостня Путина закатила истерику из-за "скорой"

Елизавета Пескова / instagram.com/lisa_peskova

Дочь спикера президента Российской Федерации Лиза Пескова устроила истерику, потому что "скорая помощь" отказалась приезжать. У девушки была высокая температура, рвота и ломка.

"На этой неделе я сильно заболела. Вчера позвонила в скорую 112, "умирающим" голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвет, ломает и знобит", - написала дочка Дмитрия Пескова в Instagram.

При этом она указала, что не ездила в Китай или Италию. В свою очередь врач посоветовал девушки пить жаропонижающее и побольше чая. В результате Елизавета Пескова сама поехала в больницу, где ей диагностировали "ангина и грипп".

"Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?", — возмутилась дочка путинского глашатая.

Кроме того, она осталась недовольна стоимостью услуг платной "скорой", которая обойдется "минимум 4000 рублей" и "не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал".

Стоит отметить, что пользователи соцсети поставили на место зарвавшуюся девицу: "Нужно было громче свою фамилию называть в России это работает", "Для вызова скорой есть ряд показаний, то что перечислено выше к этому не относится. Это компетенция участкового, если Вы звонили в выходной, то неотложная помощь. Диспетчер действовал по инструкции. Скандал не получится", "Ну вообще-то правильно все. Скорая просто так не ездит. С температурой вызывают врача на дом из прикреплённой поликлиники" и другие.

Как ранее сообщал Главред, дочь спикера президента РФ Дмитрия Пескова опубликовала снимок, на котором продемонстрировала длинные ноги и задумчивый взгляд.