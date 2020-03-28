В Италии приняли важное решение по украинским заробитчанам

Италия приняла решение оставить заробитчан до 15 июля / Фото: REUTERS

Власти Италии приняли решение до 15 июля продлить действие всех документов и видов на жительство для украинцев, у которых во время карантина закончился срок действия документов.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии, речь идет о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продолжение после завершения карантина и снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТысяча смертей за сутки: в Италии коронавирус стремительно уносит жизниИтальянские дипломаты подчеркнули, что власти приняли во внимание форс-мажорные обстоятельства, поэтому полиция не будет применять санкции к трудовым мигрантам, у которых зафиксировано превышение разрешенного срока пребывания. Однако после 15 июля все иностранцы без документов должны будут покинуть страну.

"Вместе с тем, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств", — отметили в дипучреждении.

Как известно, после закрытия границы за пределами страны остаются 9 тысяч украинцев, больше 100 тысяч вернулись домой.

Напомним, перед закрытием государственной границы Украины с Польшей творится полный беспредел - образовались ужасные очереди, пограничники не успевают оформлять людей.

Ранее Главред писал, что 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.