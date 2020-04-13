Экс-главный охранник Ельцина рассказал о заговоре против Путина

Против Владимира Путина есть заговор, поделился Александр Коржаков / Reuters

Бывший начальник службы охраны первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что внутри так называемого "политбюро" главы страны Владимира Путина есть заговор против лидера.

РФ несчастна, потому что с Путиным у нее будущего нет, рассказал Коржаков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По мнению бывшего главного охранника Ельцина, самостоятельно Путин никогда не уйдет.

"Так он уже есть (заговор против Путина) и зрел. Ну, когда решал Медведев (Дмитрий Медведев, нынешний зампредседателя Совбеза России – Ред.) – отдать ему или не отдать (пост президента – Ред.)… там же половина администрации была за Медведева… Медведев мог решить, но испугался", – поделился собеседник.

Напомним, в июне 2019 года бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который сбежал с Донбасса в Россию, говорил, что в стране вызревает заговор против Владимира Путина.