21-летняя египтянка умерла спустя час после свадьбы: похоронили ее на следующий день

Исра Шаабан умерла от сердечного приступа / The Sun

День свадьбы стал днем смерти для 21-летней жительницы Египта. Невеста Исра Шаабан умерла от сердечного приступа всего через час после того, как вышла замуж, ее похоронили на следующий день.

Как пишет The Sun, когда девушка заходила в свой новый дом в селе Медум в провинции Бени-Суэйф, что на севере Египта, ей стало плохо – она пожаловалась на усталость.

Вскоре молодая невеста почувствовала резкую боль в груди, ее пришлось госпитализировать. Чуда не произошло – врачи не смогли спасти девушку, и она умерла.

"Вчера мы были на свадьбе Исры, где все были счастливы, сегодня мы похоронили ее", — рассказал двоюродный брат египтянки Мохаммад Хамед.

По сообщениям местных СМИ, событие шокировало всю деревню, почти все жители которой пришли попрощаться с Исрой.

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"После свадьбы невеста почувствовала усталость и резкую боль в животе и груди. Она попросила свою семью не покидать ее. Невесту доставили в больницу, где она испустила последний вздох", — поделился один из жителей Медума.

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