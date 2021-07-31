В Пиренеях нашли кость британской блогерши: она загадочно исчезла в горах в прошлом году

Эстер Дингли пропала в ноябре прошлого года / CNN.com

Жуткая история произошла в Пиренеях - там обранужили останки 37-летней британской туристки и блогерши Эстер Дингли, которая пропала без вести в ноябре прошлого года.

"С грустью сообщаем, что человеческие останки, найденные во время поисков Эстер Дингли, были подтверждены с помощью анализа ДНК как принадлежащие ей", — в пятницу, 30 июля, сообщили в благотворительной организации LBT Global, которая представляет семью Дингли, пишет CNN.

Мать погибшей Риа Брайант и возлюбленный Дингли Дэниэл Колегейт указали, что "с этим подтверждением маленькая надежда, которая у нас была, угасла".

Отмечается, что в прошлом году Эстер одна отправилась в поход недалеко от границы между Испанией и Францией. Она должна была вернуться через три дня, а за день до исчезновения послала своему парню селфи.

С момента исчезновения поисками женщины занимались французские и испанские правоохранители. К тому же, ее партнер Колегейт прошел сотни километров, надеясь найти следы путешественницы в горах. По словам родных Эстер, поиски будут продолжаться.

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"Сейчас, когда найдена только одна кость и нет никаких следов снаряжения или одежды в непосредственной близости (которую тщательно обыскивали еще раз в течение нескольких дней), подробности случившегося все еще остаются неизвестными", — указали они.

С 2014 года Дингли и Колегейт путешествовали по Европе в автофургоне и снимали свои приключения на видео, которое затем публиковали в социальных сетях.

Ранее сообщалось, в Турции нашли мертвой украинку, которая пропала в начале мая. Тело 42-летней альпинистки из Одессы Яны Кривошеи обнаружили возле вершины горы Геиксивриси в пятницу, 28 мая.

По предварительнйой информации, одесситка упала с отвесных скал и погибла.

Изначально было несколько версий ее исчезновения, но похищение не подтвердилось.