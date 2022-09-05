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80 тысяч убитых, раненых и пленных: в Британии раскрыли катастрофические потери РФ в Украине

5 сентября 2022, 20:56

Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава, подчеркнул Бен Уоллес.

Российские военные
Потери РФ в Украине зашкаливают / Reuters, Радио Свобода

Российская армия еще не достигла в Украине ни одной из своих стратегических целей и потеряла более 80 тыс. убитыми, ранеными, пленными и дезертирами, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Россия продолжает терять значительное количество техники и личного состава. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 25 000 российских солдат, а всего, если учитывать убитых, захваченных в плен и зарегистрированных десятков тысяч дезертиров, это более 80 000 убитых, раненых и других категорий", – сказал он, выступая перед британскими депутатами, сообщает Express.

Британский министр обороны подчеркнул, что Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей.

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Оценка контрнаступления ВСУ

Что касается контрнаступления Украины на юге, Уоллес заявил, что Украина нанесла серьезный ущерб ряду речных переправ с целью ограничить логистическую поддержку России.

"На сегодняшний день украинская армия вступает в бой с российскими войсками, реализуя как артиллерийские, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов, но понятно, как мы видели в других местах этого конфликта, бои близкие и тяжелые, и Украина несет потери, связанные с атакующими силами", – сказал глава Минобороны Британии.

Ранее сообщалось о том, что российская армия терпит огромные потери, а особенно это происходит на херсонском направлении, где украинские военные осуществляют мощные контрнаступательные действия.

Потери настолько большие, что после ударов ВСУ оккупантам приходится вывозить "двухсотых" КамАЗами.

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