"Украину разрушили": Лукашенко резко высказался об агрессии Путина

Лукашенко раскритиковал действия Путина в Украине / Reuters

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который ранее принял указ о роспуске правительства, на этот раз высказался о российской военной угрозе, напомнив об агрессии Москвы по отношению к другим странам.

Как пишет Белта, по словам Лукашенко, белорусы считают, что пострадавшие от РФ страны находятся "где-то далеко".

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"Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории", – заявил Лукашенко.

"Где-то далеко та Молдова, которую разделили пополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию", – добавил он.

В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку белорусское правительство. Новым главой Совмина стал Роман Головченко, бывший глава военно-промышленного комитета.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.

Напомним, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.