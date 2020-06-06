УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Украину разрушили": Лукашенко резко высказался об агрессии Путина

6 июня 2020, 18:30

Президент Беларуси вспомнил об агрессивной политике России.

Лукашенко
Лукашенко раскритиковал действия Путина в Украине / Reuters

Лидер белорусов Александр Лукашенко, который ранее принял указ о роспуске правительства, на этот раз высказался о российской военной угрозе, напомнив об агрессии Москвы по отношению к другим странам.

Как пишет Белта, по словам Лукашенко, белорусы считают, что пострадавшие от РФ страны находятся "где-то далеко".

Читайте такжеТяжелая семейная жизнь: почему Лукашенко не разведется с Беларусью еще 5 лет

"Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории", – заявил Лукашенко.

"Где-то далеко та Молдова, которую разделили пополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию", – добавил он.

В среду, 3 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку белорусское правительство. Новым главой Совмина стал Роман Головченко, бывший глава военно-промышленного комитета.

Недавно Лукашенко заявил, что Россия практически в два раза дороже продает газ Беларуси, чем странам Европейского Союза, и призвал правительство решить этот вопрос.

Напомним, в скором времени Беларусь в рамках договоренностей с США в энергосфере должна получить первую партию американской нефти.

Александр Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Украину разрушили": Лукашенко резко высказался об агрессии Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:31
Анонимный художник Бэнкси оригинально изобразил протесты в США
18:30
"Украину разрушили": Лукашенко резко высказался об агрессии Путина
18:21
Легкое меню на Троицу 2020: простые рецепты Видео
17:55
Сидите дома: ученые ошарашили новой причиной рака
17:46
Астролог сказал, когда встретятся Зеленский и Путин
17:42
В Крыму аномальная засуха уничтожила крупное водохранилище Фото Видео
17:10
Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о новом карантине Видео
16:48
"Должен довести до конца": Зеленский высказался об отставке Авакова Видео
16:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
15:56
Дело полицейских-"оборотней" из Павлограда: суд принял громкое решение
15:24
В каких областях ждать скачка заболеваемости COVID-19: в НАН дали прогноз Видео
15:01
Участница Від пацанки до панянки чуть не расправилась с соперницей
15:00
Прочитай меня по цвету волос: о чем говорит и на что влияет цвет волос
14:55
Расслабляться нельзя: эпидемиолог предупредила о риске повторного заражения COVID-19 Видео
14:48
Трюдо заставили стать на колени: протестный "вирус" окутал Канаду и Австралию Видео
14:48
Киеву спрогнозировали сухие дни и почти +30: названы даты Видео
14:20
Привет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото Фото
14:10
"Тупо шок": в Киеве разгорелся скандал из-за строительства ТЦ прямо на дороге
13:56
"Жертва преступников": астролог предупредил об угрозах конца июня Видео
13:51
Пытки и фальсификации дел: Венедиктова рассказала о злодеяниях копов в Павлограде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять