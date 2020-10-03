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Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией

3 октября 2020, 19:02

Азербайджан не может самостоятельно установить мир в Нагорном Карабахе, утверждает Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев
В лице Армении у нас нет партнера в переговорах - Алиев/ president.az

Для достижения компромисса между Азербайджаном и Арменией по вопросу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в Баку должны знать, что есть партнер по переговорному процессу.

Об этом заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в интервью каналу Al Jazeera, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Алиева, процесс переговоров не может проходить только по инициативе одной стороны конфликта.

"У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", - сказал Алиев.Читайте такжеБольшая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев

Конфликт в Нагорном Карабахе

  • Азербайджано-армянский конфликт в районе непризнанной республики Нагорный Карабах обострился утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле нагорно-карабских районов. Баку в ответ сделал заявление о провокации Армении и объявил о начале контрнаступательной операции.
  • Причиной возобновления конфликта в Азербайджане назвали слова главы Армянской республики Никола Пашиняна о принадлежности НКР Еревану и срыва ряда мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нужно как можно скорее урегулировать данный конфликт, причем сделать это следует сейчас – у Баку нет времени ждать еще 30 лет продолжения конфронтации.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов начать мирные переговоры с Баку. Условием Еревана является прекращение военной операции Азербайджана в районе Нагорного Карабаха.

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