Алиев назвал условие мирных переговоров с Арменией

В лице Армении у нас нет партнера в переговорах - Алиев/ president.az

Для достижения компромисса между Азербайджаном и Арменией по вопросу вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в Баку должны знать, что есть партнер по переговорному процессу.

Об этом заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в интервью каналу Al Jazeera, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Алиева, процесс переговоров не может проходить только по инициативе одной стороны конфликта.

"У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", - сказал Алиев.Читайте такжеБольшая война за Карабах: Алиев назвал единственное условие прекращения боев

Конфликт в Нагорном Карабахе