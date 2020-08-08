Контрразведка США выдвинула неожиданное обвинение против нардепа, слившего прослушку Порошенко

Против Андрея Деркача выдвинули неожиданное обвинение / wikipedia.org

В Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Как указывается в сообщении Управления контрразведки США, Россия использует Деркача для вмешательства в выборы в США.

"По нашим оценкам, Россия использует ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом. Это согласуется с публичной критикой Москвы в адрес Байдена, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации [экс-президента США Барака] Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России", – считают в контрразведке.

Одним из инструментов, используемых Россией, стал пророссийский депутат украинского парламента Андрей Деркач, заявили в ведомстве.

"Он распространяет утверждения о коррупции, в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков, чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем действующие лица также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", – добавили в американском ведомстве.

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Напомним, ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным.

В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.