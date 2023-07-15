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Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

Андрей Ганчук
15 июля 2023, 16:02 обновлено 15 июля, 16:07
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Военные Украины оптимистично настроены по контрнаступлению ВСУ, но понимают, что перед ними стоят сложные задачи, отметил президент США Джо Байден.
Байден, Крым
Крым важен, но есть много других вопросов, с чем нужно справиться, - Байден / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Возвращение Крыма в Украину важно, однако для завершения полномасштабной войны со страной-агрессором Россией есть и много других вопросов, которые нужно будет решить. Украинские военные настроены на успешное контрнаступление, но впереди сложные задачи. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает Голос Америки, после саммита НАТО в Вильнюсе он сказал о том, что возвращение Крыма важно, однако для завершения войны с оккупантом Россией нужно решить и другие вопросы.

"Еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить. Крым важен, но много других вопросов, с чем нужно справиться", - отметил Байден.

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По его словам, в армии Украины настроены на успешное контрнаступление, но понимают, что предстоит решить сложные задачи.

"Они оптимистично настроены, но знают, что это сложная задача. Во всяком случае, не думаю, что мне было бы уместно об этом говорить", - подчеркнул Джо Байден.

Возвращение Крыма в Украину

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что Россия не удержит Крым и Донбасс. По его словам, для этого нужна миллионная армия, а у российских оккупантов нет возможностей, чтобы ее построить. По его словам, Москве нечего противопоставить той помощи, которую Украине оказывает Запад.

Российский политолог Марат Гельман сделал прогноз о том, что будет с Россией после деоккупации Крыма. По его мнению, после возвращения Крымского полуострова в Украину Россию ждет бунт, который приведет к свержению Путина.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал освободить Крым. По его словам, украинские войска деоккупируют Крымский полуостров вне зависимости от того, как в дальнейшем будут вести себя политики на Западе.

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