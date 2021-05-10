Байден сделал заявление о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что обязательно встретится с президентом России.
Президент США Джо Байден заявил, что обязательно встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Такое заявление сделал Байден, комментируя хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline.
Американский лидер заявил, что не располагает свидетельствами причастности российского государства к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline.
"Я буду встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России", — сказал Байден, выступая в Белом доме.
По его словам, власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден.
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"Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и министерства юстиции, чтобы нарушить их работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов", - сказал Байден.
Хакерская атака на трубопровод Colonial Pipeline - о чем ранее сообщал Главред:
- Отметим, 8 мая компания Colonial Pipeline сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Как сообщают СМИ, за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide.
- Из-за атаки на Colonial Pipeline Company, власти объявили чрезвычайное положение.
- Компания объявила, что была вынуждена в субботу, 8 мая, отключить часть своих систем из-за хакерской атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя.
- Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.
- Чрезвычайное положение снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами в Нью-Йорк.