Байден сделал заявление о встрече с Путиным

Джо Байден высказался о встрече с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что обязательно встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал Байден, комментируя хакерскую атаку на трубопровод Colonial Pipeline.

Американский лидер заявил, что не располагает свидетельствами причастности российского государства к хакерской атаке на трубопровод Colonial Pipeline.

"Я буду встречаться с президентом России Владимиром Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден.

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"Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и министерства юстиции, чтобы нарушить их работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов", - сказал Байден.

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