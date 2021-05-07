Байден анонсировал встречу с Путиным и упомянул Украину

Президент США коснулся вопроса концентрации войск РФ возле границ Украины.
Президент США Джо Байден прокомментировал вероятность его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter, его встреча с российским лидером состоится в июне 2021 года.
В то же время президент США подчеркнул, что пока точная дата и место этой встречи не определены.
"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - говорит президент США.
Во время выступления Байден также коснулся вопроса концентрации войск РФ возле границ Украины.
По его словам, усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на планируемые переговоры с Путиным.
"Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - добавил Байден.
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Встреча Байдена и Путина - о чем сообщалось ранее:
- Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
- Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
- Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
- По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
- 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
- В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.
- Как пишет издание Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из семи стран. Это Швейцария, Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия, Словения или даже Азербайджан.