Байден анонсировал встречу с Путиным и упомянул Украину

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал вероятность его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter, его встреча с российским лидером состоится в июне 2021 года.

В то же время президент США подчеркнул, что пока точная дата и место этой встречи не определены.

"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - говорит президент США.

Во время выступления Байден также коснулся вопроса концентрации войск РФ возле границ Украины.

По его словам, усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на планируемые переговоры с Путиным.

"Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - добавил Байден.

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Встреча Байдена и Путина - о чем сообщалось ранее: