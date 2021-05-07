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Байден анонсировал встречу с Путиным и упомянул Украину

7 мая 2021, 20:00

Президент США коснулся вопроса концентрации войск РФ возле границ Украины.

Байден анонсировал встречу с Путиным
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Президент США Джо Байден прокомментировал вероятность его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter, его встреча с российским лидером состоится в июне 2021 года.

В то же время президент США подчеркнул, что пока точная дата и место этой встречи не определены.

"Я уверен, что мы сможем это сделать (встретиться летом - ред.)", - говорит президент США.

Во время выступления Байден также коснулся вопроса концентрации войск РФ возле границ Украины.

По его словам, усиление российского военного присутствия вблизи границы с Украиной не влияет на планируемые переговоры с Путиным.

"Это не влияет на мое желание проводить встречу с глазу на глаз. И, если вы заметили, раньше у него было больше войск", - добавил Байден.

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Встреча Байдена и Путина - о чем сообщалось ранее:

  • Президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.
  • Точные даты не назывались. В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.
  • Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа относительно встречи не было, и Москва изучает предложение.
  • По данным российских СМИ, глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться 15–16 июня.
  • 5 мая пресс-секретарь Белого дома Дженифер Псаки заявила, что они по-прежнему не располагают подтверждением и повесткой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
  • В администрации американского лидера пообещали, что как только будут определены сроки и место саммита, о них тут же сообщат.
  • Как пишет издание Politico, что встреча Байдена и Путина может произойти в одной из семи стран. Это Швейцария, Финляндия, Австрия, Исландия, Чехия, Словения или даже Азербайджан.
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