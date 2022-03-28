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Байден заявил, что не призывал сменить власть в России

28 марта 2022, 04:18

Американский президент объяснил свое недавнее заявление о том, что Путин не должен оставаться у власти.

Джо Байден
Байден заявил, что не призывал сменить власть в России/ Reuters

Президент США Джо Байден заявил в общении с журналистами, что не призывал к смене режима в РФ.

Так Байден в ответ на вопрос журналиста прокомментировал свои слова, сказанные ранее в Польше, пишет CNN. Ранее во время выступления в Варшаве американский президент оговорился, что Путин не должен оставаться у власти, и что его намерения возродить умершую империю не оправдаются.

Когда журналист спросил его, имел ли Байден в виду призыв изменить режим в России, тот коротко ответил "Нет".

Высказывания президента прокомментировали также другие официальные лица Белого дома.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить вершить власть над своими соседями или над регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или смену режима", – отметил представитель администрации Байдена.

Прокомментировал такие заявление и канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что НАТО не имеет целью свержение российского президента Владимира Путина.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен, объясняя заявление Байдена, отметил, что США не имеют стратегии смены режима в России.

Напомним, во время выступления в Польше Байден на весь мир назвал Путина диктатором. Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.

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