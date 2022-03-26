Байден припечатал Путина: хочет сбросить Зеленского, денацификация - это ложь

Джо Байден / Фото Reuters

Главной целью войны РФ против Украины является желание Владимира Путина свергнуть президента Владимира Зеленского, заявил президент США Джо Байден.

В ходе своего выступления в Варшаве он подчеркнул, что хозяин Кремля цинично лжет по всему миру, когда говорит о "денацификации" Украины.

"Сегодня Россию подавила у себя демократию. И они пытаются это сделать в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, о выражении своих этнических групп. Путин сказал, что он денацифицировал Украину. Это циничная ложь. Он все знает ", — заметил Байден.

Он также уверен в том, что Путин хочет свергнуть с поста президента Украины Владимира Зеленского, чтобы подавить в стране демократию.

"Он (Путин – ред.) также хочет свергнуть Зеленского с поста президента, который был демократически избран, являющийся евреем. Дедушка которого боролся с нацистской Германией, а Путин считает, что его (Зеленского – ред.) необходимо свергнуть", — сказал Байден.

Напомним, президент США Джозеф Байден заверил народ Украины в поддержке перед лицом агрессии РФ.

"Мой месседж народу Украины, и я передал его сегодня министру иностранных дел Украины и министру обороны Украины, которые сегодня здесь: мы стоим с вами", - сказал Байден, выступая в Варшаве в субботу.

Читайте еще: