"Мы вместе с вами": Байден выступает с исторической речью - онлайн-трансляция

Перед выступлением Джо Байден проинформировали об ударах по Львову.
Президент США Джо Байден 26 марта выступает в Польше из-за войны в Украине.
Байден заявил, что западу нужно готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократией и автократией.
"Эта борьба не будет выиграна за пару дней или месяцев", - сказал Байден.
Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.
Расширение НАТО
"Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет Россия", - заявил Байден.
Байден пригрозил России.
"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - заявил он.
Кремль отверг предложения США
"Мы предлагали Кремлю реальные предложения для стабилизации ситуации, но Кремль все их отверг", - сказал Байден.
Байден заявил, что США предупреждали о вторжении, но те говорили, что это все учения.
"Мы предупреждали, что они вторгнутся, но они говорили: "Нет, это только учения, мы не собираемся нападать", - отметил он.
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