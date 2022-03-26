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"Мы вместе с вами": Байден выступает с исторической речью - онлайн-трансляция

26 марта 2022, 19:26

Перед выступлением Джо Байден проинформировали об ударах по Львову.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден 26 марта выступает в Польше из-за войны в Украине.

Байден заявил, что западу нужно готовиться к "долгой предстоящей борьбе" между демократией и автократией.

"Эта борьба не будет выиграна за пару дней или месяцев", - сказал Байден.

Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.

Расширение НАТО

"Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет Россия", - заявил Байден.

Байден пригрозил России.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - заявил он.

Кремль отверг предложения США

"Мы предлагали Кремлю реальные предложения для стабилизации ситуации, но Кремль все их отверг", - сказал Байден.

Байден заявил, что США предупреждали о вторжении, но те говорили, что это все учения.

"Мы предупреждали, что они вторгнутся, но они говорили: "Нет, это только учения, мы не собираемся нападать", - отметил он.

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Джо Байден
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