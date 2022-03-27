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США не имеют стратегии смены режима в России – Блинкен объяснил заявление Байдена о Путине

27 марта 2022, 14:34

Ранее Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти"

Блинкен
Госсекретарь США объяснил заявление Байдена о Путине/ Reuters

Соединенные Штаты не имеют стратегии смены режима в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я думаю, что президент, Белый дом, минувшей ночью сказали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо другого", – сказал Блинкен, пишет BBC.

Также он добавил, что у США нет стратегии по смене режима в Украине.

"Как вы знаете, и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь, за российским народом", – отметил Блинкен.

Читайте также"Война тирании против всего мира": Кулеба рассказал о переговорах с БайденомВ субботу в Варшаве президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".

Также президент США назвал желание свергнуть президента Владимира Зеленского главной целью войны РФ против Украины. В ходе своего выступления в Варшаве он подчеркнул, что хозяин Кремля цинично лжет по всему миру, когда говорит о "денацификации" Украины.

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война в Украине Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен
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