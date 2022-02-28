Беларусь может отказаться от безъядерного статуса - результаты "референдума"

В Беларуси состоялся "референдум" - данные ЦИК / Reuters

27 февраля в Беларуси состоялся "референдум", на котором жители страны поддержали отказ от нейтралитета и безъядерного статуса.

Как сообщили в ЦИК Беларуси, по предварительным данным внесение изменений в конституцию поддержали 65,16% избирателей, против высказались 10,07%. Всего на избирательные участки явились 5 359 471 человек (78,63%).

Кроме того, изменения также касались возможности избираться на пост президента - исходя из них, теперь один человек сможет стать главой государства не более двух раз.

Ранее Главред сообщал о намерении президента Беларуси Александра Лукашенко отправить в Украину истребители.

В то же время жители города Жлобино Гомельской области в районе 2 часов ночи 28 февраля услышали звуки истребителей, которые летели в направлении Украины. В одном из гомельских районов люди жалуются, что не могут спать из-за гула самолетов и вертолетов.

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