Беларусы выступают против войны в Украине

Люди вышли к зданию Минобороны.
В Минске проходит акция против войны в Украине. Представители демократических сил организовали акции в 17:00 у Генштаба.
Люди скандируют "Нет войне!" и "Слава Украине!".
Такая же акция проходит на Немиге. Там сигналят автомобилисты, поддерживая протестующих.
Проспект Независимости в Минске гудит в знак солидарности с простестующими.
До этого по Минску прошел антивоенный марш под украинскими флагами.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко описал последствия для Украины в случае отказа от переговоров. "Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, - пусть принимают решение, садятся за стол", - отметил Лукашенко, тем самым фактически приняв сторону РФ и назвав происходящее в Украине "конфликтом на стадии возгорания".
Более того, Лукашенко призвал власти Украины сдаться, мотивируя это тем, что "страна-победитель просто разговаривать ни с кем не станет".
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