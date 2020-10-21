Белорусы "массово" уезжают в Украину и Польшу

В Беларуси не считают критическим выезд населения за рубеж.
В Украину с начала сентября уехали около трех тысяч белорусов. Как говорит начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, также белорусы активно уезжают в Польшу и страны Балтии.
"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны. В Украину с сентября уехали около 3 тыс. человек", - сказал он, отметив, что люди не возвращаются, в том числе, из-за карантина, передает БЕЛТА.
Алексей Бегун уверен, что в своем большинстве это трудовая миграция.
"Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.
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При этом чиновник не считает, что выезд белорусов спровоцировали протесты в стране, и отметил что ситуация не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности.
Отметим, что с начала протестов в Беларуси в Украину переехали больше тысячи белорусских IT-специалистов.
Кабинет Министров Украины обеспечил возможность иммиграции в нашу страну пяти тысячам белорусских ІТ-специалистов.
"5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская — 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот", — сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Как говорят в Госпогранслужбе, ежедневно границу Беларуси и Украины пересекают до 3 тысяч человек.
Закон Украины об IT-специалистах - о чем ранее сообщал Главред:
- 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь".
- Документ должен способствовать привлечению высококвалифицированных IT-специалистов и развитию инвестиционного потенциала Украины.
- Белорусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой Минск выразил озабоченность принятием указа о привлечении IT-специалистов из республики.