Берлинская полиция взяла под охрану клинику, где лежит Навальный

Клинику, где лечат Навального, взялли под охрану / Reuters

В воскресенье, 23 августа, берлинская полиция взяла под круглосуточную охрану больницу "Шарите", где лечат российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее противника Путина с подозрением на отравление в состоянии комы вывезли из больницы Омска.

Об этом сообщает DW.

По информации, теперь возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Накануне еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к клинике "Шарите", полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум.

Добавим, что Навального доставили в Берлин как гостя канцлера Германии Ангелы Меркель — так он официально числится в документах.

Как известно, Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что политик отравлен, и ответственность за отравление лежит на российском президенте Владимире Путине.

Читайте такжеВ анализах Навального нашли алкогольНапомним, ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что основатель "Билайна" Борис Зимин оплатил рейс самолета с реанимационным оборудованием, после чего в сети начался ажиотаж.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплативших рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру Меркель, обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", — написал он в своем телеграм-канале.