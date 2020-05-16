Скандал с Гиммлером из Бессмертного полка: в РФ нашли "украинский след"

Фото Генриха Гиммлера опубликовали на странице Бессмертного полка под именем советского полковника Василия Алексеева.
В России Следственный комитет всерьез взялся за расследование размещения на сайтах акции Бессмертный полк фотографии нацистов.
В ходе следствия установлены личности причастных. Ими оказались жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски, их допрашивают следователи.
Кроме того, в Следкоме заявили о том, что среди причастных к размещению фотографий нацистов на сайте Бессмертного полка есть лица из Украины и Эстонии.
Напомним, ранее сообщалось о том, что фото Гиммлера к Дню победы опубликовали на странице Бессмертного полка под именем советского полковника Василия Алексеева.