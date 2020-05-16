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Скандал с Гиммлером из Бессмертного полка: в РФ нашли "украинский след"

16 мая 2020, 15:35

Фото Генриха Гиммлера опубликовали на странице Бессмертного полка под именем советского полковника Василия Алексеева.

Генрих Гиммлер
Генрих Гиммлер / Фото: globallookpress.com

В России Следственный комитет всерьез взялся за расследование размещения на сайтах акции Бессмертный полк фотографии нацистов.

В ходе следствия установлены личности причастных. Ими оказались жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски, их допрашивают следователи.

Кроме того, в Следкоме заявили о том, что среди причастных к размещению фотографий нацистов на сайте Бессмертного полка есть лица из Украины и Эстонии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фото Гиммлера к Дню победы опубликовали на странице Бессмертного полка под именем советского полковника Василия Алексеева.

новости России бессмертный полк Гиммлер
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