Без капитуляции и по решению Украины: на Западе предложили формат переговоров с Россией

Западу следует создать "переговорный Рамштайн", который заработает тогда, когда Украина примет решение начать диалог с агрессором РФ, сказал Вольфганг Ишингер.

Украина сама решит, когда начнутся переговоры с Россией - дипломат / Коллаж УНИАН

Западный мир уже сейчас должен создать посредническую контактную группу, которая должна принять участие в будущих переговорах по завершению войны агрессора России против Украины. "Переговорный Рамштайн" начнет работать только после того, как Киев примет решение о диалоге с Москвой. Формат должен включать США, Британию, Францию и другие страны. Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

В колонке в Tagesspiegel он призвал уже сейчас создавать контактную группу по переговорам Украины и России для завершения войны.

По словам дипломата, кроме военной и финансовой поддержки Украины следует сделать шаг в направлении мира. Однако это не значит, что речь идет о подталкивании Киева к переговорам прямо сейчас – такой путь привел бы к частичной капитуляции. Решение о начале переговорного процесса должно принимать исключительно украинское государство.

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В частности, Ишингер предлагает заложить основы для будущего мирного процесса и создать переговорную группу по аналогии с контактной группой военной помощи Украине в формате Рамштайн. Следует создать посредническую группу, которая должна заработать после того как Киев решит начать переговоры с Москвой.

По мнению немецкого дипломата, в формате должны присутствовать Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и другие государства-партнеры, среди которых Канада, Польша, Испания, Италия, страны Балтии, а также международные структуры – ОБСЕ, ЕС, ООН, и блок НАТО.

Вольфганг Ишингер подчеркнул, что участники формата должны будут проводить частые встречи на уровне глав МИД и договариваться о разведении войск, создании бесполетных зон и урегулировании других вопросов.

Кремль клянчит переговоры у Украины и Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что звонил директору страны-агрессора России Владимиру Путину в декабре прошлого года и потребовал вывести оккупационные войска Москвы с территории Украины, а также найти политический способ завершения войны. Путин, в свою очередь, пожаловался, что Киев усилился и не собирается ни о чем разговаривать с Москвой.

Позже Шольц отметил, что будет и дальше звонить Путину с требованием вывода оккупантов РФ из Украины. В Кремле выразили готовность "поговорить" с Берлином, однако главе агрессора России так никто и не позвонил.

В феврале представители страны-оккупанта России заклянчили переговоры у Украины, мол, "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента Зеленского подчеркнули, что Москва на самом деле не собирается вести реальные переговоры и стремится избежать ответственности за свои преступления в Украине.

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