Британская разведка рассказала, о чем говорил Путин с окружением на Совбезе

Российский диктатор Владимир Путин, по информации британских разведчиков, обсудил ситуацию в оккупированных регионах Украины во время заседания Совбеза РФ.

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Владимир Путин / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, в ходе которого обсудил ситуацию на фронтах украино-российской войны. Как сообщают представители британской разведки, совещание стало первым подобным мероприятием с октября 2022 года.

"Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем говорилось о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно аннексированных территориях Украины. Выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную", — говорят разведчики.

Однако, как утверждают разведчики из Великобритании, на самом деле большая часть территории по-прежнему остается зоной активных боевых действий, а затем ‒ подвергается нападениям украинских партизан и потому там чрезвычайно ограниченный доступ к основным условиям жизни для многих мирных жителей.

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Также диктатор Путина якобы вновь в узком кругу назвал захваченные территории Украины "историческими землями" РФ и дал указание как можно быстрее интегрировать их "в единое правовое пространство РФ".

Война в Украине

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины зависит от четырех важных составляющих. Когда все они сойдутся, начнется операция по освобождению временно оккупированных украинских территорий.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение о мирных переговорах с Россией должно приниматься только Украиной, а инициировать их должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, на этой неделе в социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ. Секретные военные документы появились в Twitter и Telegram. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой.

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