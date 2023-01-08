"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенс

В 2023 году в РФ будет большое противостояние, при этом так называемый "башни Кремля" будут пытаться тянуть на себя одеяло.
"Каждый пытается доказать Путину свою эффективность. Эти крысы разрушают абсолютно все", — заявил в эфире Апостроф TV известный экстрасенс Максим Гордеев.
По его словам, карты показывают, что не все в Кремле радуются тому, что сейчас происходит.
"Царь крыс скроется в бункере, если будет думать о каких-то ядерных аспектах, а другие скрыться не смогут. Поэтому многие недовольны тем, что делает Путин", — не исключил собеседник.
"Но любопытно то, что они уже начинают планировать либо смерть, либо капитуляцию путина, потому что другие крысы уже устали и не знают, как выйти из этой ситуации. Все думали, что все пройдет легко и война закончится за три дня, а она уже почти год. Уже есть планы, как сбросить путина с престола", — добавил Гордеев.
Ранее Гордеев заявил о том, что март будет очень интересным в плане окончания боев на фронтах украино-российской войны.
"Уже сейчас все идет к завершению этой войны. Я так скажу ‒ большая вероятность того, что закончится война… Давай так, чтобы не быть голословным. На данный момент и все мои коллеги, и я в том числе, приходим к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза. Причем очень такая ‒ "прилеты" и все остальное. Что-то будет в марте такое, причем в двадцатых числах. […] Март-месяц будет очень интересным в будущем году", ‒ заявил экстрасенс.
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