Чеченец из Москвы отрезал голову учителю во Франции: Макрон сделал заявление

Президент Франции прокомментировал нападение на учителя.
Убийство учителя из французского города Конфлан-Сент-Онорион президент Франции Эммануэль Макрон назвал исламским терактом. 18-летний житель Москвы чеченского происхождения назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter. Он был застрелен при задержании. При себе у мужчины был нож, рядом с ним нашли винтовку.
Об этом пишут ряд французских СМИ, в частности Actu17 и Le Parisien.
Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападавший — 18-летний чеченец из Москвы. У него был аккаунт в Twitter с ником "Чечен_270", который уже заблокирован.
Но нападавший успел выложить там фото убитого учителя и написать: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, который посмел унизить Мухаммеда".
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение, подчеркнув, что это — исламистский теракт.
"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста",— сказал на пресс-конференции господин Макрон. В квартире нападавшего сейчас проходят обыски.
Президент Франции также заявил, что это нападение стало "покушением на ценности республики и воспитание свободных граждан".
"Мы все объединимся. Они не пройдут. Мракобесие и связанное с ним насилие не победят. Они нас не разделят. Это то, что они ищут, и мы все должны объединиться",— добавил он.
Также стало известно, что во Франции задержаны четыре человека по делу об убийстве преподавателя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем, сообщает РИА Новости.
Все задержанные относятся к близкому кругу общения террориста, среди них также есть родственники преступника. Отмечается, что один из помещенных под стражу является несовершеннолетним.
Убийство преподавателя в Париже – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина кухонным ножом обезглавил учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда, которую педагог показал на уроке накануне трагической гибели.
- Согласно предварительному расследованию, убийца — чеченец, родился в Москве в 2002 году и ещё ребёнком приехал во Францию. По некоторым данным, он крикнул "Аллах Акбар", перед тем как его нейтрализовала полиция.