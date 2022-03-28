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Дальше будет только эскалация: российский оппозиционер предупредил о планах Путина в Украине

28 марта 2022, 10:51

В резерве у хозяина Кремля остается ядерное оружие. И не применять его нет причин, считает российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

Путин
Для Путина попытка переговоров просто невозможна, считает Яковенко / Фото Reuters

Поскольку российские оккупанты не могут победить украинскую армию, они уничтожают города и мирное население. Далее будет эскалация военных действий, а в резерве у президента страны-агрессора Владимира Путина остается ядерное оружие. И в принципе нет никаких противопоказаний для его применения.

Такое мнение в интервью Obozrevatel озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"Другой опции, кроме как дальнейшей эскалации, я не вижу. Для него (путина, - ред.) какая-то попытка переговоров, какого-то иного выхода из этой войны просто невозможна. Только эскалация. Он будет уничтожать мирное население, украинские города до тех пор, пока не произойдет какой-то остановки", - считает Яковенко.

По его словам, опция переговоров невозможна и для президента Украины Владимира Зеленского тоже.

"Потому что то, что предлагает путинская переговорная площадка – это просто невозможные вещи", - сказал российский оппозиционер.

Яковенко спрогнозировал, по каким целям может быть нанесен первый ядерный удар.

"Я не хочу даже углубляться в эту тему, потому что это слишком страшная тема. Но я думаю, что могут быть как какие-то объекты в Украине, так и объекты в США. В российском телевизоре постоянно идут призывы нанести ограниченный ядерный удар. Те, кто призывают к этому, убеждены, что НАТО испугается и сразу побежит сдаваться", - отметил российский политик.

"Я надеюсь, что этого не будет, но жизнь постоянно убеждает в том, что надеяться на какое-то присутствие здравого смысла у человека, который распоряжается всем в России, не приходится", - резюмировал он.

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Как сообщал Главред, российские захватчики изменили стратегию боевых действий, они намерены увеличить число ракетных ударов по украинским городам, чтобы уничтожить критическую инфраструктуру. Как заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, враг ведет и психологическую войну – россияне будут пытаться показать, что в Украине нет безопасных мест.

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