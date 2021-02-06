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Дело рейса МН17: в Нидерландах решили, будут ли привлекать к ответственности Украину

6 февраля 2021, 16:02
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Новый массив информации по делу рейса МН17 и участия в нем украинских властей в 2014 году озвучил руководитель нидерландского МИД Стеф Блок.

Боинг MH17
Остатки Боинга рейса MH17 / Reuters

Согласно независимому расследованию, украинские власти летом 2014 года не могли знать, что гражданской авиации угрожает опасность и, соответственно предотвратить сбитие малайзийского Боинга рейса MH17 ракетой Бук. Об этом сообщает нидерландское издание NU.

Как заявил руководитель МИД Нидерландов Стеф Блок, нет в достаточно количестве доказательств ‒ для того, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства летом 2014 года.

Ранее депутаты из нидерландского парламента настаивали на расследовании, поскольку хотели получить гораздо больше ясности по поводу роли, которую власти Украины сыграла в данной катастрофе. Среди прочего, народные избранники хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

В отчете Фонда безопасности полетов отмечается, что было обнаружено недостаточно доказательств, которые свидетельствуют в пользу версии ‒ украинские власти в то время, осознавая угрозу от военных действий на Донбассе для гражданской авиации, намеренно ничего не сделали для закрытия авиапространства.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В деле о трагедии рейса МН17 на Донбассе отстранили всех украинских прокуроров.
  • По данным издания NRC Next, уволили двух украинских прокуроров из Совместной следственной группы – Олесю Скрипник и Олега Пересаду.
  • Позднее в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины и превращения ее в Офис генерального прокурора уволили еще четверых прокуроров из украинского подразделения по расследованию трагедии рейса МН17.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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