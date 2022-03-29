Депутат Госдумы РФ предложил нанести ядерный удар по Азербайджану

Ядерное оружие / defence.ru

Российский депутат от фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Делягин предложил своим подписчикам в Сети ответить на вопрос, считают ли они целесообразным нанесение Москвой ядерного удара по Азербайджану. Фактически он предложил нанести удар по государству. На территории России – абсолютно кровожадный нацистский режим, который ненавидит всех вокруг и угрожает своим соседям. Об этом заявил украинский журналист Денис Казанский.

В своем Telegram-канале он выложил пост со скриншотом канала Делягина, где тот спрашивает у своих подписчиков, может ли Россия нанести ядерный удар по нефтяной промышленности Азербайджана, якобы убежденного "в бессилии России, военный ресурс которой направлен на Украину".

​​"Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в своём телеграм-канале предлагает нанести ядерный удар по Азербайджану. Как глубоко заблуждаются те люди, которые считают, что Россия ограничится Украиной. Там абсолютно упоротый кровожадный нацистский режим, который ненавидит все вокруг и угрожает всем своим соседям", - сказал Казанский.

Также он подчеркнул, что тот же Делягин ранее уже призывал оккупировать Казахстан и отобрать у государства северный области.

Напомним, Армения 24 марта обвинила Азербайджан в наступлении в районе Нагорного Карабаха. В Минобороны Азербайджана подобные заявления отрицали. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) объявила военное положение.

Министерство обороны России сообщило, что азербайджанские войска зашли в зону ответственности "российских миротворцев" и нанесли удары в районе населенного пункта Фурух. Россияне призвали Азербайджан отвести свои военные подразделения.

В ответ в Баку жестко заявили России, что село называется Фаррух, а не Фурух и указали на нарушение Трехстороннего соглашения армянской стороной, которая не вывела свои войска из указанных в договоре районов.

Также Азербайджан призвал РФ не искажать информацию о продвижении своих войск, не использовать название "Нагорный Карабах" и правильно указывать азербайджанские территории.