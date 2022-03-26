РФ обвинила Азербайджан в нарушении по Карабаху: Баку резко ответил Москве

Азербайджанские военные / mod.gov.az

Минобороны РФ заявило, что Азербайджан якобы нарушил трехсторонние договоренности по Карабаху и призвало его отвести войска "в исходное положение".

Российское военное ведомство утверждает, что "вооруженные силы Азербайджанской республики... зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост".

В заявлении сказано, что Азербайджан нанес четыре удара БПЛА "Bayraktar-TB2" по вооруженным формированиям никем в мире не признанного Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Россия утверждает, что "принимает меры для урегулирования ситуации", и что Азербайджану "направлен призыв по отводу войск".

Позиция Азербайджана

В Минобороны Азербайджана опубликовали довольно жесткий комментарий в ответ на заявление РФ.

Там выразили сожаление в связи с "односторонним, не отражающим действительности" заявлением МО РФ.

В Баку напомнили, что с территории Азербайджана до сих пор не выведены армянские вооруженные формирования.

Там также обратили внимание на то, что название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух.

"Учитывая вышеизложенное Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", - добавили в МО Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военное руководство РФ решило перебросить в Украину некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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