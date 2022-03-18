У оккупантов кончается "пушечное мясо": в Украину перебрасывают части РФ из Армении

Разбитая техника оккупантов РФ / Facebook/GeneralStaff.ua

Военное руководство РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении. Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих РФ от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с силами обороны", - идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск ВС России полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", - сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что в городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих ВС РФ, прибывающих в город.

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Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

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