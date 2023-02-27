Директор ЦРУ рассказал, к чему приведет самоуверенность Путина

Потери российской армии в Украине будут только расти, уверен Уильям Бернс.

Бернс, Путин / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин не осознает всей решимости США поддерживать Украину в войне против Российской Федерации.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что президент РФ уверен - у американцев "синдром дефицита внимания", а поэтому они со временем "перейдут к другому вопросу", пишет AP.

"Я думаю, что сейчас Путин слишком уверен в своей способности истощить Украину", – пояснил Бернс.

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Также директор ЦРУ подчеркнул, что "в какой-то момент Путину придется столкнуться с растущими расходами, а также с тем, что люди в гробах будут возвращаться домой в беднейшие регионы России".

Именно оттуда, по данным ЦРУ, мобилизовано много людей, которых "бросают как пушечное мясо".

Ранее сообщалось, что в захваченном россиянами Токмаке Запорожской области уничтожено место дислокации оккупантов РФ.

По свидетельствам местных жителей, в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными, был нанесен мощный удар. В Сети опубликовали видео последствий "бавовны". По данным очевидцев, оккупанты РФ расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.

Напомним, в захваченных РФ Пологах Запорожской области уничтожено место расположения российских оккупантов и вражеский склад с БК.

Об удачных действиях украинских защитников идет речь в сообщении РИА Мелитополь в Telegram. "Вчера ВСУ устроили "новогоднюю дискотеку" для врагов в Пологах Запорожской области", — подчеркивается в сообщении.

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