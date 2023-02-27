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Путин разрешил Минобороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине – ISW

27 февраля 2023, 07:39
Президент страны-агрессора Владимир Путин пытается сконцентрировать все российские силы под руководством Минобороны РФ.
Путин, Герасимов, Шойгу
Путин разрешил Министерству обороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине / Фото kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин разрешил Министерству обороны РФ восстановить контроль над всеми российскими войсками в Украине. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин разрешил Министерству обороны РФ восстановить контроль над всеми российскими силами в Украине после того, как основная часть из 300 тыс. мобилизованных резервистов прибыла в Украину", - говорится в сообщении.

Аналитики ISW перечислили ряд событий, которые, по их мнению, говорят о том, что Путин пытается сконцентрировать все российские силы под руководством Минобороны РФ.

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Путин назначил Валерия Герасимова командовать группировкой войск РФ в Украине, подчинив ему Сергея Суровикина.

Минобороны начало активно интегрировать 1-й и 2-й армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" в российские вооруженные силы и, как сообщается, устраняет марионеточных командиров, что вызывает негативную реакцию у ультранационалистического сообщества.

Минобороны РФ также пытается ограничить ЧВК "Вагнер" в получении боеприпасов и заблокировало вербовку заключённых "Вагнером", отдав предпочтение собственным мероприятиям по набору заключённых.

Герасимов снял с "Вагнера" ответственность за Бахмут, начал вводить в этот район подкрепления российских регулярных войск и приказал официальным российским каналам использовать эвфемизм для сил "Вагнера", не используя название компании.

Минобороны России рассматривает идеи по ограничению деятельности блогеров на фронте и вводит новые правила оперативной безопасности и дисциплины. Эти противоречивые меры являются частью поспешных попыток министерства урегулировать последствия отказа Путина от принудительной мобилизации в мае 2022 года.

"Очевидные усилия Путина подготовить российский народ к длительной и мучительной войне свидетельствуют о том, что он осознал, что только Минобороны РФ может реально удерживать большие механизированные силы, необходимые ему для достижения его амбиций в Украине", – отметили в ISW.

Напомним, в РФ ключевым элементом для продолжения войны против Украины является частная военная компания "Вагнера". Без нее российская армия не может добиваться никаких успехов на поле боя, считает депутат Госдумы Российской Федерации в 2007-2016 гг. Илья Пономарев. По его словам, нынешнее приостановление набора боевиков в эту ЧВК не означает, что "вагнеровцев" списали со счета.

Как сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин совершил ряд катастрофических ошибок с начала полномасштабной агрессии против Украины, которые войдут в историю. Как заявил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе, французский генерал Мишель Яковлефф, после окончания войны термин "один путин" будет употребляться в качестве единицы измерения ошибочности действий.

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