"Жалким сбродом командуют умалишенные": французский генерал оценил катастрофу армии Путина

Президент РФ Владимир Путин совершил ряд катастрофических ошибок с начала полномасштабной агрессии против Украины, которые войдут в историю, заявил бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе, французский генерал Мишель Яковлефф.
Он иронически заметил, что после окончания войны термин "один путин" будет употребляться в качестве единицы измерения ошибочности действий. Свое мнение он высказал в эфире французского телевидения. Видео уже опубликовали в Сети.
"Если шкала Рихтера используется для измерения землетрясений, то шкала Путина — для измерения просчетов", — уверен генерал.
Не меньше критики из его уст прозвучало в адрес армии российских оккупантов, которую он считает сборищем отребья, которым руководят недалекие командиры.
"Это сброд, которым командуют умалишенные", - заявил Яковлефф.
По его мнению, российская ЧВК "Вагнер" — это обычная банда головорезов. Французский генерал добавил, что в Европе если человек имеет проблемы с законом, то его никогда не возьмут на службу в армию, а вот в РФ все наоборот. Чтобы стать наемником, ты должен иметь судимость.
Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.
При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.
Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.
В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир из ЧВК Вагнера.
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